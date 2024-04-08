آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 8 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3200 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 8 أبريل ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3200 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3657 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2742 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2133 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25600 جنيهًا.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 8 أبريل ، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.

الذهب يواصل ارتفاعه القياسي وسط عمليات مضاربة واستمرار توترات الشرق الأوسط

الذهب



واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 2335.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 2354.50 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 27.77 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1%، إلى 927.78 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.2%، إلى 1001.76 دولار.