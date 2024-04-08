اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يشدد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يشدد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الزكاة مطهرة للقلب ومرضاة للرب وغوث للفقير

انفراجة في مفاوضات القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية

لا رفع لأسعار السلع التموينية

مخزون السكر يكفي 6 أشهر

عبدالسند يمامة يهنئ الشعب بعيد الفطر المبارك

د. وجدي زين الدين يكتب: الدولة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة