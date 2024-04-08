الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يشدد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يشدد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

 ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الزكاة مطهرة للقلب ومرضاة للرب وغوث للفقير 

انفراجة في مفاوضات القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية 

لا رفع لأسعار السلع التموينية 

مخزون السكر يكفي 6 أشهر 

عبدالسند يمامة يهنئ الشعب بعيد الفطر المبارك 

د. وجدي زين الدين يكتب: الدولة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة 

الجريدة الورقية