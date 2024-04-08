اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يشدد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يشدد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
الزكاة مطهرة للقلب ومرضاة للرب وغوث للفقير
انفراجة في مفاوضات القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية
لا رفع لأسعار السلع التموينية
مخزون السكر يكفي 6 أشهر
عبدالسند يمامة يهنئ الشعب بعيد الفطر المبارك
د. وجدي زين الدين يكتب: الدولة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة