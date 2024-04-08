عيادات متنقلة استعدادا لعيد الفطر بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد بالعيادات المتنقلة .



حيث سيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، طوال أيام العيد وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءًا ، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان ، والاحالة إلى المستشفيات..

والجدير بالذكر،، إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ

كما أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، كما تم اطلاق قافلة طبية ضخمة بمدينة كفر البطيخ .



حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١عيادة طبية تردد عليها ١١٧٥ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٧ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم و إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٣ حالة و فحص ٤١ حالة بالأشعة و٤٢ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٨٨ تحليل بمعمل الدم و ٣٧ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٣٦ مواطن..هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان وفي ذات السياق التقت منال عوض، بحسام شبكة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط، حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز مشاركة المحافظة بمسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة فى دورتها الثالثة START UP POWER .

حيث استمعت " المحافظ " الى شرح تفصيلى من رئيس الفرع عن المسابقة التى تهدف إلى دعم مجالات ريادة الأعمال ومساعدة أصحاب الأفكار على بدء مشروعاتهم فى كافة المجالات ، وذلك من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال، هذا إلى جانب احتضان المحافظة لكافة المشروعات المبادرة خاصةً المشروعات التى تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى وسيتم تخصيص جوائز مالية لافكار المشروعات الفائزة والمتميزة بقيم تصل إلى ١٢ مليون جنيه.. فيما وقد أكدت منال عوض على أهمية تلك المسابقات التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لتشجيع الشباب على الابتكار ومساعدتهم فى بدء مشروعاتهم و محاربة البطالة ، حيث دعت أبناء المحافظة على المشاركة بأفكارهم بالمسابقة .