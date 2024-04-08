مجلس الأمن يقر بالإجماع إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة للجنة العضوية

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة إلى لجنة العضوية في المجلس.

وشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، سفيرة مالطا، رئيسة المجلس لهذا الشهر، على هذه الخطوة التاريخية "التي بدأها سيادة الرئيس محمود عباس عام 2011، ونستأنفها عام 2024".

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في غزة

أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الاثنين، أن "إفلات إسرائيل من العقاب يجعلها تتمادى في القـتل".

وقال منصور، في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن "الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب بغزة".

وأضاف أنه "لا مسار للسلام بالمنطقة في ظل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، مشددا على ضرورة وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جـرائم الإبادة في القطاع.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

إسرائيل تعارض قبول فلسطين في الأمم المتحدة

في ذات السياق، صرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تعارض قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية في المنظمة.

ووصف إردان إمكانية انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بأنها "جائزة للهمجية"، وقال إنه إذا تمت الموافقة على الطلب، فسيتعين تسمية مجلس الأمن بـ "مجلس إرهابي".

وينظر مجلس الأمن الدولي في طلب فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 8 أبريل، وإذا كان القرار إيجابيا، فسيتم عرض القضية على اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.