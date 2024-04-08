كشفت النيابة العامة ببورسعيد، تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "حادث دهس كلية العلوم" بمحافظة بورسعيد.

حادث دهس كلية العلوم.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس ثلاثة طلاب وسيدة ببورسعيد

تلقت النيابة العامة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.

وباشرت النيابة العامة من فورها التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم.

واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.

وأمرت النيابة العامة بحبسه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبيه وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.

السيطرة على حريق بنادى الصيادلة بكورنيش البحر بالإسكندرية

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الإسكندرية ، على لهيب النيران المشتعلة بنادى الصيادلة بكورنيش البحر شرق المحافظة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالمحافظة والأجهزة التنفيذية بحى شرق ، العديد من السيارات الإطفاء وتواجد سيارات الإسعافات لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع الممتدة إلى أحد الأندية الأخرى ولم يتم الأسباب والتفاصيل الكامل وراء اندلاع الحريق

واندلع قبل قليل حريق هائل في الأكشاك الخاصة بنادي الصيادلة بسابا باشا على الكورنيش في حي شرق الإسكندرية، وامتد إلى نادي قضاه مجلس الدولة، ولم يعرف بعد أسباب الحريق واندلاعه بشكل سريع.

وتسبب الحريق في توقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا وجليم واستنالي، وتوجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بصحبة القيادات الأمنية لمكان الحريق، وكذلك مسئولي الناديين.

تحرير 436 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بالمحافظات

كما شنت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و436 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.