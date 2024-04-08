عاجل.. حزب الله: نصبنا كمينًا في موقع حانيتا وأوقعنا أفراده قتلى وجرحا

نصبت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" كمينا لمجموعة معادية شرق موقع حانيتا، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح .

وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق لتحركات العدو، اكتشف مجاهدو المقاومة الإسلامية كمينا لمجموعة معادية شرق موقع حانيتا، فقاموا باستهدافها

وأضاف البيان: عند الساعة ‌‎18:50‌‏ من مساء يوم الاثنين 08-04-‌‏2024 بنيران المدفعية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان 15 صاروخا على الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، بعد آذان المغرب.

وأعلنت القناة 12 العبرية، عن سقوط 15 صاروخاً أطلقت من لبنان في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت سرايا القدس كتيبة جنين، إنها استهدافت مغتصبة ميراف، شرق مدينة جنين المقامة على أراضي بلدة جلبون بصليات من الرصاص.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية: عن إطلاق رشقات نارية تجاه مستوطنة "ميراف" شرقي جنين.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات ادميت وحنيتا ويعرا ، بالجليل الغربي .

وفي وقت سابق، عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" وقصف التحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة غزة.



