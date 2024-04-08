سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الإسكندرية ، على لهيب النيران المشتعلة بنادى الصيادلة بكورنيش البحر شرق المحافظة.

السيطرة على حريق بنادى الصيادلة بكورنيش البحر بالإسكندرية

ودفعت قوات الحماية المدنية بالمحافظة والأجهزة التنفيذية بحى شرق ، العديد من السيارات الإطفاء وتواجد سيارات الإسعافات لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع الممتدة إلى أحد الأندية الأخرى ولم يتم الأسباب والتفاصيل الكامل وراء اندلاع الحريق

واندلع قبل قليل حريق هائل في الأكشاك الخاصة بنادي الصيادلة بسابا باشا على الكورنيش في حي شرق الإسكندرية، وامتد إلى نادي قضاه مجلس الدولة، ولم يعرف بعد أسباب الحريق واندلاعه بشكل سريع.

وتسبب الحريق في توقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا وجليم واستنالي، وتوجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بصحبة القيادات الأمنية لمكان الحريق، وكذلك مسئولي الناديين.

تحرير 436 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بالمحافظات

كما شنت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و436 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات أمنية بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.