رموا الجثة في الزبالة.. استمرار حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب وحرقه بالعمرانية

جددت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بأنهاء حياة شخص داخل شقة وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة العمرانية القبض على 3 أشخاص، أنهوا حياة شخص داخل شقة وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

وأنهى 3 أشخاص حياة أحد الأشخاص وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب في حالة تفحم بالقمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

وفى سياق اخر قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة حسام رمضان أحمد.ع" 38 سنة المتهم بقتل جاره لجلسة منتصف مايو القادم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل القضية رقم 89393 سنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم أنه في يوم 3 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم هاجم المتهم "حسام رمضان أحمد.ع" 38 سنة ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم جاره ويدعى "سيد عويس خلف 43 سنة على رأسه من الخلف مستخدماً فأس حتى سقط جثة هامدة في الحال بناءاً على ما كشفه فيديو تم انتشاره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة، قررت إحالة المجني عليه إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بسبب “لعب العيال ” .. حبس عاطل تسبب في انفجار شبكية عين المدرس بالبساتين

ومن جهة أخرى امرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس عاطل في واقعة مشاجرة بينه وبين مدرس بنطاق دائرة القسم،4 ايام علي ذمة التحقيقات حيث تسبب الأول في انفجار شبكية عين المدرس.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: إن “الواقعة بدأت أثناء لهو أطفالي الصغار أمام المنزل، ورش ابني الصغير الذي يعاني من صعوبات في التعلم أخته بالمياه أمام محل المتهم، ليخرج للأطفال ويتلفظ بألفاظ خارجة، قولت له دول أطفال ولم يتسببوا في أذى لك، قالي أنا دماغي كده ومحدش يقدر يعملي حاجة”.

وأضاف المدرس: “حدثت مشادة كلامية تطورت إلى أن أخرج المتهم سنجة وشومه من المحل الخاص به، ووقف أمام منزلي وقال لو كنت راجل انزلي، وأثناء نزولي لتهدئة الموقف، أوقفتني أمي وقالت أنا مش هضحي بيك إحنا مش بتوع مشاكل، سمعت كلامها ورجعت، ووقفت في البلكونة لمتابعة المشكلة، فحدفني بحاجة في وشي وبعدها بدأت أفقد الرؤية، وسمعت صريخ من زوجتي وأمي لوجود دم بيخرج من عيني، وتوجهت لمستشفى قصر العيني ليتم إبلاغي بانفجار القرنية، ولن يمكنني الرؤية بها مرة اخري”.

وتابع أنه “أثناء وجودي في المستشفى أبلغني بعض الجيران أنه تطاول على زوجتي وأمي، كما قام بحدف الزجاج على بلكونة المنزل هو وأخيه، وكسروا محل الموبايلات الذي يعمل فيه أخويا، وحررنا محضرًا في القسم ضدهم وتم القبض على المتهم، ويجرى حاليًا البحث عن أخيه”.

وبيّن التقرير الطبي أن المجني عليه يعاني من انفجار في شبكية العين اليمنى، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وإجراء جراحة لإصلاح الانفجار وخياطة الجرح.

وذكر التقرير، أن الغرض من العملية هو إغلاق الجرح وليس تحسين الرؤية، حيث إن العين لا ترى الضوء.