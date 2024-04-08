شباب "الطراخين" بالأقصر ينظمون حفل إفطار جماعي لأهالي القرية

لدعم أواصر المحبة



نظم شباب قرية الطراخين بمدينة الطود جنوب الأقصر، حفل إفطار جماعي لأهل القرية بمركز الشباب، وسط أجواء احتفالية مبهجة؛ لدعم أواصر المحبة والترابط فيما بينهم.

وأعرب الشباب عن سعادتهم بتنظيم حفل جماعي يضم أهل القرية من مسلمين واقباط، مؤكدين أنهم حرصوا على إقامة الحفل لتجديد المحبة والتعاون بينهم، كما أنه فرصة للم الشمل ولقاء بعضهم البعض، خاصة أن بعض الشباب من الذين يضطرهم عملهم للسفر، فإنهم يجدون الشهر الكريم فرصة تجمعهم بأصدقائهم وذويهم.

شهد حفل الإفطار تعاون الجميع شباب وأطفال؛ لإعداد الموائد، كما اعقب حفل الإفطار استكمال فعاليات الدورة الرمضانية التي انطلقت بداية الشهر الكريم، وسط أجواء رياضية وحشد جماهيري كبير.

في سياق اخر، كان قبطي، يدعي نادر أيوب مينا، أحد رجال الأعمال بالأقصر، منح سيدة مسلمة رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وسيدة قبطية رحلة قدس إلي الأراضي المقدسة بفلسطين، وذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي أقيم بمدينة إسناجنوبي المحافظة.

اللفتة الإنسانية التي رفع خلالها المحتفلين، شعار الأخوة والإنسانية في الأقصر، لاقت استحسان وإشادة جميع الحضور.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وقيادات الكنسية وعلماء وقيادات الأزهر والأوقاف، والجهات والمصالح الحكومية، والعديد من فئات المجتمع والمواطنين.

وأهدى القبطي نادر ايوب مينا رجل الأعمال بالأقصر، رحلة عمرة للأم المسلمة التي تدعى فوزية معوض، إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا رحلة للقدس بالأراضي المقدسة بفلسطين للأم المثالية القبطية مرثا ابراهيم عوضي، وسط أجواء من الفرحة والسعادة غمرت قلوب المكرمين