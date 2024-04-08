البحوث الفلكية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

قالت المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الإثنين 29 من رمضان 1445.

وأضافت أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و 10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح من 10 لـ 11 دقيقة وفي العواصم العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2 لـ 20 دقيقة.

وأعلنت البحوث الفلكية أنه بذلك يكوم غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأربعاء غرة شهر شوال فلكيا وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال اليوم الإثنين الموافق 29 رمضان، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.

دعاء اليوم 29 رمضان

اللهٰم لا تطوي رمضان علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وأعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

موعد عيد الفطر بالسعودية

ويذكر أن المحكمة العليا السعودية، أعلنت أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية،

وأكدت أنه تعذر رؤية هلال شوال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 25 الصغرى 16

السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري:- العظمى 22 الصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 22 الصغرى 17

سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 30 الصغرى 19

شمال الصعيد:- العظمى 27 الصغرى 14

جنوب الصعيد:- العظمى 33 الصغرى 19