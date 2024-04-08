سمارت ويندو تستهدف تحقيق حجم أعمال بقيمة مليار جنيه في السوق المصرية بنهاية 2024

تستهدف شركة سمارت ويندو السعودية، الرائدة في مجال حلول النوافذ والواجهات وقطاعات الألومنيوم، تحقيق حجم أعمال بقيمة مليار جنيه في السوق المصرية بنهاية العام الحالي 2024.

وكشف المهندس محمد عبد الهادي الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ويندو السعودية، عن أن شركته تسعي لتعزيز أعمالها في السوق المصرية خلال العام الحالي، وذلك من إستراتيجية توسعية، وكذلك الدخول في شراكات ناجحة مع كبرى الكيانات العاملة في السوق المحلية.

وأكد أن تلك الخطة المستهدفة تأتي مدعومة بعدة أمور أبرزها عمليات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة التي بدأتها الدولة مؤخرا نحو توحيد سعر الصرف، والقضاء علي السوق السوداء للدولار، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة للمصانع والشركات،

قال المهندس محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ويندو إن السوق المصرية مشجعة للاستثمار رغم أي تحديات، وهو ما ظهر جليًا في مشروع رأس الحكمة الذي يعد أكبر وأضخم صفقة استثمارات أجنبية مباشرة جذبتها الدولة المصرية حتى الآن.

وأكد أن شركة سمارت ويندو تعمل في السوق المصرية منذ 2016، ونجحت في المساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبري، وعلي رأسها مشروعات أبراج العلمين وهرم بشتيل ومدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها.

وأكد ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية لمواكبة سوق العمل، مشيرا إلى أهمية التوسع في انشاء الأكاديميات التعليمية الخاصة بتدريب الخريجين لتوفير عامل مدرب يتواكب مع احتياجات القطاع الصناعي مما يساهم في القضاء على البطالة وزيادة الانتاجية في المصانع.

قال المهندس مجدي العدل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة إن شركة سمارت ويندو السعودية تتواجد في السوق المصرية منذ 7 سنوات ويرتكز نشاطها في مجال حلول التصميم والألومنيوم لأنظمة الجدران الستائرية وحلول الواجهات والأبواب والنوافذ ومتخصصة بشكل أكبر في الواجهات المعمارية للمباني الحديثة المعقدة معماريا، مؤكدا أن الشركة تخطط لتصدير 30% من انتاجها بنهاية 2024 للدول العربية والإفريقية والأسيوية.

وأوضح العدل أن شركة سمارت ويندو لديها خطة للتوسع في السوق المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل الدعم الحقيقي الذي تطمح الدولة لتقديمه خلال الفترة القادمة للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري، مؤكداً حرص الشركة على توفير منتجات قطاعات الألومنيوم عالية الكفاءة بأحدث التكنولوجيا العالمية .

قالت سعاد محمد مدير تسويق الشركة أن سمارت ويندو لديها مقومات عديدة لتعزيز وجودها في السوق المصرية.

واستطردت حديثها قائلة: أن قدرة سمارت ويندو علي المنافسة بقوة لتنفيذ مشروعات بمصر تأتي مدعومة بعدة عوامل أهمها الجودة العالية للمنتجات المقدمة، فضلًا عن وجود كوادر هندسية وفنية متسلحة بأفضل الخبرات والإمكانيات الكبيرة، تؤهلها لتقديم حلول مبتكرة لعملاءها.

وقالت سعاد إن سمارت ويندو تتجه حاليا لبدء تقديم خدمات ما قبل البيع مثل التصميم ، وما بعد البيع مثل الصيانة، بهدف تلبية احتياجات كافة العملاء، وبما يؤكد حرصنا علي الالتزام بكل المعايير المتفق عليها.