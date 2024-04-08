إحالة تشكيل عصابي متهم بسرقة سيارة إلى الجنايات

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بإحالة تشكيل عصابي، متهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة، إلى محكمة الجنايات.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر من شخصين بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وتعدوا عليهما واصطحبوهما داخل سيارة أجرة، واستولوا على السيارة، وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 3 عاطلين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم "سيئ النية"، مقيم بمحافظة الدقهلية، نظير مبلغ مالي.

وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق آخر قررت نيابة حلوان، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص بسبب مشاجرة بينهما.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

كما تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وآخر، بسبب خلافات سابقة بينهم، بمنطقة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم، ووائل رجب سيد، وأمانة سر عبدالعزيز مناع.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين "ع. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس، "س. س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "ح. ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات، "ك. أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "ي. م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "د.ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك، "م. م"، 40 سنة، صاحب مطبعة، أنهم في يوم 13 أبريل 2023، قتلوا عمدًا المجني عليه "ص. ع"، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه.

واستعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وما إن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل نجل المجني عليهما "محمد"، و"تامر. س"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول، وما إن ظفروا به وبرفقته نجله وآخر حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة نجل المجني عليه بالعلاج، وفرار الآخر.

المتهمون أتلفوا عمدًا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول

وبينت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدًا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول، والذي ترتب عليه ضرر مالي، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية "فردين، بندقية" خرطوش وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.