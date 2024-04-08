كحك وفسيخ.. نصائح طبيبة لتجنب التعرض للأزمات الصحية خلال أيام عيد الفطر

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن كحك العيد هو رمز البهجة والفرحة فضلًا عن وجود بعد الفوائد به، إذ يحتوي على الدقيق والسمن والسكر والمكسرات وبالتالي يعتبر مصدر للطاقة.

وأضافت عز الدين، في تصريحها لـ"الوفد"، أن الكحك يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية لذا ينصح بعدم تناوله على معدة خالية لعدم رفع مؤشر السكريات بالجسم بشكل مفاجئ، مؤكدة على ضرورة تجنب تناول كميات كبيرة منه لعدم حدوث زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم.

ونصحت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، بتناول قطعة واحدة من كل نوع في الفترة بين الفطار والغداء حتى يكون هناك وقتًا كافيًا لحرق السعرات الحرارية، مشددة على تناول كميات كبيرة من المياه لأنها ترفع من كفاءة الحرق وتنشط الدورة الدموية.

وحذرت أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكبد والسكر والضغط من الإكثار من كحك وحلوى العيد لاحتوائهم على نسبة عالية من الدهون.

وتابعت: وبالنسبة لوجبة الغداء وعشق المصريين لتناول الأسماك المملحة في عيد الفطر وخاصة الفسيخ، يجب شرائه من مصدر موثوق، والتأكد أن لحمه لونه وردي والسمكة تكون متماسكة، والفسيخ يكون مالح، لأن الفسيخ الدلع تكون فرصة نمو البتكيريا اللاهوائية فيه أعلى مما يجعله أكثر خطورة، فضلًا عن التأكد من تخزينه في صناديق خشب وليست معدنية.

أعراض التسمم بالفسيخ

وأوضحت أنه إذا شعر أحد بعد تناول الأسماك المملحة بأعراض تشنج في الجهاز التنفسي وعدم القدرة على التنفس وزغلله وقيء ودوار، يجب أن يتوجه على الفور إلى إحدى مراكز السموم التابعة لوزارة الصحة للحصول على المصل.

وحذرت أصحاب أمراض الضغط المرتفع والكبد والسيدات الحوامل والأطفال، من تناول الفسيخ، ويفضل تناول الأسماك المشوية مع الخضروات.

أما فيما يخص الرنجة، قالت إنها أكثر أمان ويفضل شرائها مغلفة والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتكون شكلها جيد ومتماسكة ولونها ذهبي، موضحة أن شوي الرنجة على البوتجاز يزيد نسبة الملح.

وشددت على ضرورة تنظيف الرنجة والأسماك المملحة ووضعهم في زيت وليموت قبل التناول بيوم حتى تكون أكثر أمانًا.

وأكدت على ضرورة تناول الخضروات الورقية والخيار والإكثار من شرب الماء، والمشربات الساخنة مثل الشاي الأخضر لأنه مُدر للبول بالتالي يخلص الجسم من الأملاح، وأيضًا تناول النعناع والليمون والبرتقال.

واختتمت: أنصح الناس بعدم الإكثار من تناول الطعام لأن المعدة كانت في فترة راحة خلال شهر رمضان وبالتالي غير مهيئة للصدمة بالأكل الكثير لعدم التعرض لعثر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي.