محافظ القاهرة: استغلال إجازة عيد الفطر للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

كما أكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد .

وحددت محافظة القاهرة بعض الملفات التي يتم التركيز عليها في إجازة العيد ومنها إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع، والعمل على مدار 24 ساعة في إجازة العيد لتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة واستقبال غرفة العمليات أي شكاوى على رقمي الخط الساخن، و متابعة المراسي النيلية وشروط الحماية والسلامة، ومواجهة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بالشوارع أمام الحدائق والمتنزهات، ومتابعة استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض، وتوافر الأدوية والتعامل مع حالات التسمم.

تشديد الرقابة على مواقف السرفيس

وقد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، كما طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.

توفير كميات من السلع والسكر الحر والدقيق

أشار ناصر ثابت مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالاحياء لتلقي بلاغات المواطنين على ارقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨) .