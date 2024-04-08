"سرايا القدس" تعرض مشاهد لتدمير دبابة إسرائيلية

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" وقصف التحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف دبابة "ميركافا 4" وقصف مواقع للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون من العيار الثقيل في محاور التقدم بمدينة غزة.

هذا ونشرت "قوات الشهيد عمر القاسم" مشاهد لعملية مشتركة مع سرايا القدس وكتائب القسام استهدفوا خلالها تجمعات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بقذائف الهاون، مشيرة إلى أن العملية تمت قبل أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

وأفاد الجيش بمقتل 4 جنود في صفوفه، ليرتفع عدد قتلاه في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أشهر إلى 604.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 185 على التوالي، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

في ذات السياق، حملت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، الولايات المتحدة المسؤولية كاملة عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع قوات الاحتلال من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

واستنكرت النتشة في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية، اليوم الاثنين بشدة استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ الرؤية السياسية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية من خلال القيام بجميع الإجراءات لإعادة احتلالهما وتهجير أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين وإعادة التوزيع الديموغرافي لهما.

وأكدت انتهاك إسرائيل بأفعالها كافة القوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، مما تسبب في حدوث مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، محذرة في الوقت نفسه من خطورة توسع الحرب في غزة على المستوى الإقليمي.

ولفتت إلى حالة التمزق التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي بسبب العديد من المسائل العالقة، والتي من بينها عدم إنجاز صفقة تبادل الأسرى حتى الآن مع الفصائل الفلسطينية، واصفة الخطوات الداعية لإيقاف بيع الأسلحة لإسرائيل بـ"الجيدة".

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز "تياسير" العسكري شرق طوباس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابة (لم تعرف هويتها بعد) برصاص الاحتلال قرب طوباس.. مضيفة أن الاحتلال أغلق الحاجز بكلا الاتجاهين؛ ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.