محافظة القاهرة تستعد لاستقبال عيد الفطر بإحكام الرقابة وحملات تفتيشية

أيام قليل ونستقبل عيد الفطر المبارك وحرصت محافظة القاهرة على وضع خطة لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال ايام العيد وفي هذا التقرير ترصد الوفد استعدادات محافظة القاهرة والتي تتم بالتنسيق مع الأحياء والجهات الخدمية وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لمتابعة الموقف على مدار أيام عيد الفطر.

وحددت محافظة القاهرة بعض الملفات التي يتم التركيز عليها في إجازة العيد ومنها إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع، والعمل على مدار 24 ساعة في إجازة العيد لتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة واستقبال غرفة العمليات أي شكاوى على رقمي الخط الساخن، و متابعة المراسي النيلية وشروط الحماية والسلامة، ومواجهة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بالشوارع أمام الحدائق والمتنزهات، ومتابعة استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض، وتوافر الأدوية والتعامل مع حالات التسمم.

تشديد الرقابة على مواقف السرفيس

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، كما طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.

توفير كميات من السلع والسكر الحر والدقيق

أشار ناصر ثابت مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالاحياء لتلقي بلاغات المواطنين على ارقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨) .

واشار مدير مديرية التموين إلى أن مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية ، وإلغاء اجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية، مشيرا الي ان الشركة القابضة للصناعات الغذائيه والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعى، وصناعى، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد .

ايقاف اجازات جميع العاملين بالحدائق خلال أيام العيد

وأكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة انه تم ايقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد ، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق .

وقال رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة

وقال د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة ، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم و الاسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق .

وأضاف د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة مع منسقي المجتمع المدني في جميع أحياء المحافظة وخصوصًا حول المساجد والحدائق والمتنزهات.

وأكد د. صبري زينهم أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة ادارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد بالادارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوي المواطنين بغرفة عمليات المديرية على تليفونات رقم ( ٢٧٤٢٦٩٩٣- ٢٧٤٢٧٠٥٣) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧.