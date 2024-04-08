نظير عياد: التيارات المتشددة استغلت جهل البعض دينيا في فرض آرائها

أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الشعب المصري وسطي ومعتدل، لافتا إلى أن الوسطية والاعتدال نقاط رئيسة يمكن أن نواجه بهما الأفكار المغلوطة والتيارات المُتشددة.

وتابع “ عياد” خلال تصريحاته ببرنامج "مملكة الدراويش" قناة “الحياة”، اليوم الإثنين، أن التوسط هو الاعتدال، فلا هو اقصى اليمين أو اليسار، بما يؤدي إلى موت القلب أو جفاءه.

وأشار إلى أن أبرز الدراويش من علمائنا الأفاضل هم الدكتور عبد الحليم محمود، و الدكتور جودة المهدي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة، و الدكتور أحمد عمر هاشم، وكلهم نفضوا الدنيا وسلكوا الطريق وليس فيهم من يحيد عن الكتاب والسنة.

وواصل عياد أن التيارات المتشددة صنعت لنفسها هالة، لفرض آرائها بطريقة يغلب عليها الغلو، مستغلة جهل البعض دينيا.