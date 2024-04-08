أحمد يحيى: "مشروع سماعة لكل ساعة" يساهم في تحسين حياة الأطفال ضعاف السمع

أعلنت مؤسسة اتصالات لتنمية و رعاية المجتمع التابعة لشركة اتصالات من &e في مصر، عن إطلاق مشروع "سماعة لكل ساعة" خلال شهر رمضان المبارك، حيث يهدف المشروع إلى توفير سماعة طبية للأطفال الأكثر احتياجًا داخل مدارس التربية الخاصة لكل ساعة من ساعات شهر رمضان، بما يعني 24 جهاز خلال اليوم، بإجمالي 720 سماعة طبية.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية مؤسسة اتصالات التي تؤمن بأهمية دعم ضعاف السمع من الأطفال والبالغين، وتغطية احتياجاتهم من السماعات الطبية داخل مدارس التربية الخاصة، بما يساهم في مساعدتهم على عيش حياة صحية والتواصل بكفاءة مع المجتمع من حولهم. كما تأتي أيضًا تماشيًا مع الحملة التي أطلقتها مؤسسة اتصالات خلال شهر رمضان تحت شعار "سماعة لكل ساعة".

ويغطي المشروع احتياجات مدارس التربية الخاصة في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والبحيرة والشرقية والمنوفية بنهاية عام 2024. ويتوافق المشروع مع توجهات الدولة لتمكين ذوي الهمم وتعزيز الدمج المجتمعي لهم، إلى جانب تكامله مع مشروع القوافل الطبية "صحتك أصل الحكاية" الخاص بمؤسسة اتصالات، والذي يعد أحد أهم مشاريع مؤسسة اتصالات التي تركز حاليًا على الفحص الطبي المجاني داخل مدارس التربية الخاصة وتقديم خدمات طب العيون وطب الأطفال والجهاز الهضمي والقلب والأمراض الجلدية للأطفال والقائمين على رعايتهم .

قامت مؤسسة اتصالات بتنظيم احتفالية بمناسبة تغطية جميع احتياجات محافظة الفيوم من السماعات الطبية بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتضمن الحفل توزيع السماعات طبية على الأطفال وتنظيم قافلة طبية لتلبية كافة الاحتياجات الصحية الإضافية للأطفال والقائمين على رعايتهم، وتوزيع صناديق غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال المهندس أحمد يحيى, الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من &e في مصر و عضو مجلس أمناء مؤسسة اتصالات لتنمية و رعاية المجتمع "نؤمن في شركة اتصالات من &e بأهمية تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. ويسعدنا إطلاق مشروع "سماعة لكل ساعة" كجزء من التزامنا تجاه المجتمع. ونأمل أن يساهم هذا المشروع في تحسين حياة الأطفال ضعاف السمع ومنحهم فرصة أفضل لعيش حياة طبيعية ونعتبر ذلك من صميم دورنا المجتمعي تجاههم.