أذان المغرب.. موعد إفطار اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان

يوافق اليوم الإثنين 8 إبريل 2024، التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، إذ لم يتبق سوى ساعات معدودات على انتهاء الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك، ويبحث المواطنين في تلك اللحظات عن أذان المغرب اليوم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:18 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:35 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:07 مساءً.

موعد عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال اليوم الإثنين الموافق 29 رمضان، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024

موعد أذان المغرب في القاهرة:- ٦:٠١ م

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- ٦:٠٦ م

موعد أذان المغرب في مطروح:- ٦:١٧ م

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- ٥:٥٦ م

موعد أذان المغرب في العريش:- ٥:٥٠ م

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- ٥:٤٩ م

موعد أذان المغرب في الغردقة:- ٥:٥١ م

موعد أذان المغرب في أسيوط:- ٦:٠٢ م

موعد أذان المغرب في سوهاج:- ٦:٠٠ م

موعد أذان المغرب في الأقصر:- ٥:٥٦ م

موعد أذان المغرب في أسوان:- ٥:٥٦ م

دعاء اليوم 29 رمضان

اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.

اللهٰم لا تطوي رمضان علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وأعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

اللهم إنا نسألك أن تصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك، وأن ترزقنا اللهم نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهر به غمنا.