إستمرار زيارات الوفود القبطية إلى ديوان قنا للتهنئة بعيد الفطر

استمرت زيارات الوفود القبطية المهنئة بعيد الفطر المبارك، إلى ديوان عام محافظة قنا، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، لتهنئة محافظة قنا؛ اللواء أشرف الداودي، بالعيد.

واستقبل المحافظ، بمكتبه بالديوان العام، الوفد الرابع، المُوفد من مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وضم الوفد القمص أمونيوس فارس، والقمص أنطونيوس حلمى والقمص رويس نصر بالنيابة عن نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها.

وعبر المحافظ، عن اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب.

داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

أبرز المحافظ، أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة،فضلًا عن دورها في توعية المواطنين.

كما عبر الوفد الكنائسي عن خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحين بإعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد.

مؤكدين على عمق المشاعر بين أبناء الوطن الواحد التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ لتماسكها .

و ان أعياد المصريين للجميع فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلي مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين .

زيارات مماثلة:

وزارت 3 وفود قبطية، ديوان عام محافظة قنا، أمس الأحد، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، ضمت وفد مطرانية نجع حمادي، دشنا، ومطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك.

واستقبل المحافظ، وفدين من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، و مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي برئاسة القمص لوقا هلال وكيل المطرانية.

كما استقبل المحافظ، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد ، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الاحمر وقنا ، والاب مرقس سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة بقنا .

والاب ملاك ناجي راعي كنيسة مارجرجس بحجازة ، والسير كاترينا ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا،والاخت تيرزينا حنا بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.