مفاجأة.. نجوم أسرة مسلسل المعلم في ضيافة عمرو الليثي في العيد

في سهرة فنية خاصة واحتفالية من برنامج واحد من الناس تمتد لثلاث ساعات في سهرة أول ايام عيد الفطر، عبر شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أبطال ونجوم مسلسل المعلم، النجم مصطفي شعبان وحسام شوقي المشرف العام للإنتاج في سينرجي، وسهر الصايغ ومنذر رياحنه، فتوح أحمد وطارق النهري والطفل الموهوب جان ، وذلك في سهرة اول ايام عيد الفطر على قناة الحياة.

ولأول مرة يكشف نجوم و أسرة مسلسل المعلم كواليس وأسرار التصوير في العمل الذي حقق اعلي نسبة مشاهدة في رمضان علي شاشة الحياة.

كما يتحدث أبطال مسلسل المعلم لـ عمرو الليثي، عن كواليس وأسرار التصوير والمشاهد الصعبة في العمل والمواقف المضحكة بين أبطال العمل ، ورد فعلهم فور معرفتهم بخبر الحريق الذي نشب في الحارة " عنبر السمك " ومدي تأثيره .

وتضمنت السهرة تكريم الإعلامي د. عمرو الليثي لأسرة المسلسل وذلك من خلال تورتة كبيرة ازدانت بصورة نجوم وأسرة المسلسل.

قصة مسلسل المعلم



وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم



مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

ويعرض مسلسل المعلم، على قناة الحياة، إذ يعرض يوميا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بينما تأتي الإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساءً، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 مساءً.

يذكر أن كان نشب حريق هائل داخل لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم" باستوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، ما ادى إلى انتشار النيران للأبراج المجاورة له، وتمكنت قوات الحماية المدينة ورجال المطافي من السيطرة على الحريق.