جهود متواصلة بالبحيرة لرفع تراكمات الأمطار

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة إنتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع تجمعات المياه أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلي أنة تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

بالإضافة إلي مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

وكذلك تنظيم حملات مكثفة علي المعديات والمراكب النيلية العاملة بقري ومدن محافظة البحيرة ، ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

كانت موجة من الامطار الغزيرة قد ضربت مدن وقري محافظة البحيرة ، علي مداراليوم الإثنين ، موجة من الامطار الغزيرة ، خاصة علي المراكز الشمالية مثل كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية ، حيث تحولت الشوارع والميادين إلي برك من المياة الناجمة عن سقوط الامطار الغزيرة ، بسبب إنسداد صفايات المطر ، أو عيوب في عمليات الرصف،وخلت الشوارع من المواطنين ، بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة ، حيث بلغت 21درجة مئوية ،وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، مع وجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 18إلي 20كم/ ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي أنحاء القري والمدن بمختلف الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة .

وفي قري ونجوع محافظة البحيرة سادت حالة من السعادة الكبيرة بين أوساط المزارعين ،صباح اليوم الإثنين عقب سقوط موجة الأمطار الغزيرة ، بسبب توفير نفقات ري المحاصيل الزراعية ، بالإضافة إلي قدرة مياة الأمطار علي التخلص من الآفات الضارة بالنباتات .