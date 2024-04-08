قنا تُتم استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

استعدت محافظة قنا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، ووجه المحافظ بـ 8 تنبيهات للمسؤولين.

وجاءت المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، على رأس توجيهات المحافظ للمسؤولين.

كذلك تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وشدد، على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك ".

واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

ونبه المحافظ، بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

كما وجه برفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

ورفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد.

وأشار أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مرورى.

وفي السياق ذاته، أنهت مديرية الأوقاف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.

معايدة مبكرة:

وفي سياق ذي صلة، زارالمحافظ، اليوم الاثنين، دار الرحمة الإسلامية لرعاية الفتيات الأيتام بمدينة نجع حمادى، شمال قنا، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم وعيد الفطر للاطمئنان علي الفتيات والاستماع لمطالبهن.

استمع محافظ قنا للفتيات وتبادل معهم أطراف الحديث حول مدى رضاهن علي مستوى المعاملة والخدمات المقدمة بالدار ، فضلا عن الاطمئنان علي مستوى تقدمهم في الدراسة.

وأبرز محافظ قنا أهمية دور رعاية الأيتام في تقديم الدعم حتى يصلوا إلى بر الأمان، خاصه ان الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.



وزع محافظ قنا ووكيل وزارة التضامن علي الفتيات مبالغ نقدية لشراء متطلبات عيد الفطر المبارك مما ادخل البهجة والسرور على نفوسهن.