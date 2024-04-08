ضبط سمك مملح به ديدان في حملة تموينية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بمحافظة قنا، حملة تموينية مكبرة بالمدينة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئية ومراقبة الاسعاروضبط الأسواق، وضبط الاسواق بدائرة الوحدة المحلية لنجع حمادي، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك . . الحملة انطلقت بحضور بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام، وامانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والدكتور ناصر بادارة الطب البيطرى بنحع حمادى، وعبدالله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بادارة تموين نجع حمادى، وعماد ايوب مفتش صحى بالادارة الصحية بنجع حمادى. حيث تم المرور على محلات بيع الفسيخ و بيع التسالى، أسفرت الحمله عن، مصادرة صفيحة ملوحه منتهية الصلاحيه بوزن 20.5 كجم، ومصادره كيلو ونص ملوحه مجهوله المصدر، واعدام 1 كلجم فول سوداني لتغير الخواص الطبيعية ، وتحرير محضر مخالفه بيئية، وعدد 4 محضر عدم حمل شهاده صحيه، و2 محضر عدم ترخيص، وعدد 2 محضر نظافه، وعدد 2 محضر عدم إعلان، ومحضر سلع مجهوله المصدر، ومحضر اخر سلع منتهية الصلاحية.

كما تم المرور على العديد محال بيع السمك المملح ( الملوحة ) ومحال بيع التسالى ( مقالى ) وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وتم التنبية المشدد من قبل اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والبيئية والصحية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطن النجعاوى .

من جهته اكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ان لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، وان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

مضيفاً ان حملات مراقبة الاسواق والصحة والوقاية العامة والبيئية والرقابة التموينية تعمل بصفة مستمرة .

من جهته شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.