لجنة مشتركة بين الزراعة والتموين استعدادا لموسم حصاد القمح بالإسكندرية

للمرور علي الصوامع و المزارعين

استعدادا لموسم حصاد القمح شكلت ، مديرية الزراعة بالإسكندرية لجانا مشتركة مع مديرية التموين للمرور على الصوامع والبناكر وجميع مراكز تجميع وتخزين الحبوب للتأكد من جاهزيتها واتباعها للتعليمات والشروط قبل بدء عملية التوريد لها، وذلك مع اقتراب موسم الحصاد 2024.

الاجتماع المشترك

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر مديرية التموين بحضور الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة لفيف من ممثلي الإدارة المختلفة المديريتين.

شارك في الاجتماع المهندسة نجوان أحمد فوزي مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، ونهى صبري مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الزراعة، والمهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للاتصال السياسي والإعلام والمهندسة أماني حلمي عبد الله رئيس قسم صيانة الحبوب، وأعضاء لجان توريد القمح.

تنظيم حملات توعوية للمزارعين

ومن جانبة أكد الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، على أنه سيتم تنظيم حملات توعوية للمزارعين بمختلف المناطق بالمحافظة لخطوات توريد القمح وحصاده، وتسليمه لافتا أنه تقرر استلام الإردب بمبلغ ألفي جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥ بينما يتم استلام القمح لدرجة نقاوة ٢٣ بمبلغ ١٩٥٠ جنيها، وتقرر استلام درجة نقاوة ٢٢.٥ بمبلغ ١٩٠٠ جنيه.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإجراءات المتبعة لتوريد القمح ومنها أن يقتصر تسويق القمح المحلي على الشركة المصرية القابضة والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، ويحظر نقل القمح المحلي الناتج من موسم حصاد ٢٠٢٤ من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين.



لجان استلام القمح من المزارعين

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن لجان استلام القمح من المزارعين وتسليمها للصوامع تضم كلا منها ستة أعضاء، وهم ممثل عن مديرية التموين وآخر من مديرية الزراعة، وعضو من البورصة السلعية وممثل عن هيئة سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة وموظف بالجمعية القبانية لوزن الكميات ويكون لكل منهم دور متخصص للقيام به وتحمل مسئوليته.