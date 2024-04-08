«الهدى المحمدى» يكرم حفظة القرآن بشبرا الخيمة فى «ليلة القدر»

كرم مسجد الهدى المحمدى بالشرقاوية البحرية بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية أكثر من مائة طفل من حفظة القرآن الكريم، بالتعاون مع جميع «نبع الخير» برئاسة أشرف فؤاد وجمعية «مسجد الجندى» برئاسة الحاج أحمد أبوغالب وذلك احتفالاً بليلة القدر فى ختام شهر رمضان الحالى.

وقال الدكتور كمال عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهدى المحمدى: إن هذا التكرم يأتى كل عام لتحفيز الأطفال والنشء على حفظ كتاب الله عز وجل، والمداومة على تلاوة وتدرب القرآن الكريم، خاصة فى شهر القرآن، وتسعى إدارة المسجد إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعى الذى نادى به ديننا الحنيف خاصة فى شهر رمضان من خلال توزيع الجوائز العينية والمادية على حفظة القرآن الكريم والأطفال اليتامى، إضافة إلى توزيع المساعدات العينية والمادية على فقراء الحى. وأشاد «عبدالحميد» بالتعاون المثمر والجاد بين مسجد «الهدى المحمدى» وجمعية «نبع الخير» وجمعية «مسجد الجندى» فى خدمة المجتمع ومساعدة الأيتام والفقراء وزواج الفتيات اليتيمات.

وقال أشرف فؤاد مدير جمعية «نبع الخير» بالشرقاوية البحرية: نقوم بتقدمى المساعدات للفقراء واليتامى من باب خدمة المجتمع ومساندة مؤسسات الدولة إحياء لمبدأ التكافل الاجتماعى بين الناس خاصة للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية وأشاد «فؤاد» بدور المحفظات وفى مقدمتهن فاطمة محمد حسن وعصمت جاد عبدالحميد.

وأشار أحمد غالب رئيس جمعية «مسجد الجندى» إلى أن شهر رمضان فرصة عظيمة لإحياء فريضة التكافل الاجتماعى، وأنالجمعية تقوم بدور كبير فى ذلك بالتعاون مع المساجد والجمعيات الخيرية الأخرى لمساعدة الفقراء من أهالى المنطقة، إضافة إلى تكريم حفظة كتاب الله ما يضفى فرحة كبيرة بين الأهالى والأطفال من حفظة القرآن.

فاز بالمركز الأول فى حفظ القرآن كاملاً: سمية عيد محمد، ملك محمود على «الثانى»، وفى نصف القرآن فازت أسماء عيد محمد ونورا نور عبدالعزيز وهناء أحمد حسن ورغد محمد وريمساء طه، وفى حفظ ربع القرآن جاء أصغر المتسابقين يحيى على محمد سيد فى المركز الأول، وقد تم توزيع الجوائز على المكرمين وسط حضور كثيف من الأهالى ورواد المسجد.