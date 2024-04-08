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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

"يويفا" يعلن حكام مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبرشلونة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم حكام مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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باريس وبرشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة


وقام الاتحاد الأوروبي بتعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لقيادة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، في المباراة التي  يشهدها ملعب حديقة الأمراء بباريس.
ومن المقرر أن يُساعد تايلور في إدارة مباراة باريس وبرشلونة كل من؛ جاري بيسويك وآدم نان، وسيكون الحكم الرابع هو روبرت جونز، وسيكون المسؤولون عن تقنية VAR هم ستيوارت أتويل وديفيد كوت.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في تمام التاسعة من مساء الأربعاء، في المواجهة التي تُلعب على أرضية حديقة الأمراء معقل النادي العاصمي.
بينما ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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