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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس وبرشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبرشلونة

عشاق كرة القدم الأوروبية على موعد مع قمة مثيرة وقوية تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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ويدخل باريس سان جيرمان وبرشلونة المباراة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية، في المواجهة التي يشهدها ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويتوقع عشاق الكرة الأوروبية أن تتسم موقعة البي إس جي والبارسا بالحماس والندية والإثارة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في تمام التاسعة من مساء الأربعاء، في المواجهة التي تُلعب على أرضية حديقة الأمراء معقل النادي العاصمي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس وبرشلونة

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية أعلنت عن نقلها لمواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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