موعد مواجهة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع الهلال بنظيره النصر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي لهذا الموسم.



ويرغب الهلال في الصعود للمباراة النهائية، حيث يبحث عن تحقيق اللقب، بعد المستويات القوية التي قدمها الزعيم خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس.

في المقابل، يدخل النصر مواجهة الهلال بحثًا عن الانتصار، بعد الأداء المتذبذب الذي شهدته مستويات العالمي خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الهلال والنصر

تنطلق مواجهة الهلال أمام النصر في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لموقعة الهلال والنصر

تُنقل موقعة الهلال أمام نظيره النصر عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة.