رئيس دولة أوروبية يبحث مع لبنان حل أزمة الهجرة غير الشرعية.. فيديو

أكد الدكتور سامي نادر، أستاذ العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس القبرصي مع رئيس الحكومة اللبنانية جاء لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ومن المتوقع أن تصل هذه الزيارة إلى اتفاق من دون شك، موضحًا أن هناك تفاهم ما بين الدول للحد من هذه الآفة، موضحًا أن السؤال الأهم من وجه نظره "هل لبنان قادر نظرًا للمعطيات على تنفيذ بنود هذا الاتفاق؟".

وأضاف "نادر"، خلال تصريحاته عبر الإنترنت على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فراغا دستوريا على مستوى المؤسسات وأيضًا هناك انهيار اقتصادي بدأ يلقي بظلاله على قدرات الدولة وعلى تنفيذ مهامها ووظائفها الأساسية مثل مراقبة الشواطئ، موضحًا أن ساحل لبنان يصل لـ120 كيلو متر على البحر وهو في الأيام العادية من الصعب ضبطه والفترة الحالية هناك انهيار في مقدرات الدولة.

وأوضح أن هناك أزمة اقتصادية لا تعم فقط لبنان، ولكن في سوريا والعراق والأردن بحد أقل وغيرها، وهناك تدفق من اللاجئين من هذه البلدان نحو لبنان المأزوم اقتصاديًا، بالتالي هذا يشكل سببًا إضافيًا، و معالجة الأمر ليس ضمن اتفاق ثنائي في إطار العلاقات الثنائية، مع احترامي لدولة قبرص ولبنان ولا يتم معالجة هذا الأمر ضمن علاقة ثنائية ولكن لابد أن يكون معالجة أمنية وسياسية واقتصادية وأيضًا أبعد من ذلك تربوية واجتماعية، من أجل معالجة جذور هذه الأزمة في لبنان.

وشدد على أن لبنان بها مليوني لاجئ سوري في بلد 4 ملايين نسمة، عن المهاجرين من الداخل السوري نظرًا لتفاقم الأزمة في سوريا.