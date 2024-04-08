رفع درجة الاستعداد القصوى بشركة مياه البحيرة للتعامل مع الأمطار

وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره ، جميع فروع الشركة بنطاق محافظة البحيرة بإستمرار رفع حالة الطوارئ والإستعدادت للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدن وقري محافظة البحيرة اليوم الإثنين، حيث طالب جميع رؤساء الفروع ومديري الشبكات بعمل الصيانات اللازمة بالمحطات والروافع و تنظيف للشنايش والبالوعات والصفايات والشبكات والأبيار وتطهير مخرات السيول بالشوارع والميادين ..

جاء ذلك أثناء مروره علي جميع فروع الشركه منذ صباح اليوم

لمتابعة العمل ، والتاكد من الإستعدادات الجادة للتعامل مع الامطار

وقام بالتأكيد على متابعة تواجد وتمركز سيارات شفط المياه خاصة في الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية بشكل دائم وتكون على أتم استعداد لأي أمطار، ومتابعة كافة أعمال الصيانة مع التنسيق مع الوحدات المحليه بالمحافظة والتأكد علي تطهير شبكات الصرف الصحي.

وأعلن نشأت عن إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى فى جميع أنحاء المحافظة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية انه من المتوقع ان تشهد محافظة البحيرة مساء اليوم وعلي مدار 5 ايام امطار خفيفه الي متوسطة الشدة احيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعه .

كما اصدر تعليماته بإستعداد جميع فروع الشركه لاستقبال عيد الفطر، . حيث وجه بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بإنقطاعات المياه والكسورات ومشاكل الصرف الصحي.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، علي ضرورة التواصل

مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، هذا وقد تقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

وأكد نشئت على تواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. والتأكد من جودة المنتج من المياه عن طريق المعمل المركزي بالشركه بصوره ومتابعه مستمره واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

ويتابع رئيس شركةمياه البحيرة على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة الفروع والمحطات التابعة بالمحافظة .