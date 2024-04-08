تكريم رئيس جامعة العريش من عواقل وشيوخ سيناء

تمَّ تكريم رئيس جامعة العريش اد.حسن الدمرداش في لقاءٍ حميمٍ بدعوةٍ كريمةٍ من شيوخ وعواقل سيناء ومجلس شئون القبائلِ العربيَّة وبحضورٍ كريمٍ من السادةِ قادةِ القوَّاتِ المسلَّحة والمخابرات.

لبَّى معالي الأُستاذ الدُّكتور حسن الدِّمرداش رئيس جامعة العريش الدّعوةَ الكريمة من شيوخ ورموز سيناء الحبيبة ، وحضر حفل التّكريمِ شيوخ وعواقل سيناء، وبحضورٍ مشرّف كالعادةِ من السّادةِ قيادات القوَّات المسَلَّحةِ الباسلة، وممثلى الأَجهزَةِ التنفيذيَّة بالمحافظةِ، والسَّادة أعضاء مجلس النوَّاب.

وقد تمَّ تكريم الأُستاذ الدُّكتور حسن الدِّمرداش قائد منارة العلم في سيناء؛ كما لقبَّهُ الشيوخُ والعواقلُ أَثناء التَّكريمِ، في أجواءٍ تسودُها رُوحُ المحبة المخلصة للوطنِ.

وفي كلمة شكر اكد فيها الدكتور حسن الدِّمرداش عن امتنانهِ لجميع السادة الحضور من مشايخ وقادة القوات المسلحة فجاء فيها: نبارك لشعب مصر العظيم تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصرنا الحبيبة لفترة جديدة متمنيا لفخامتة ومصرنا الحبيبة كل الخير والازدهار.. كما أتقدَّم بخالصِ الشُّكر وعظيمِ التَّقدير لفخامةِ رئيس الجمهوريَّة الذي جعلني ضلعًا في هذه الأَرض المباركة سيناء الحبيبة كتفًا بكتفٍ مع السَّادةِ الأشرافِ شيوخ وعواقل سيناء، وقادة القوات المسلَّحةِ الباسله؛ لما يسدونه من خدماتٍ عظيمةِ، وما يقومون به من أدوارٍ ملموسةٍ، فى الامور التنموية والخدميَّةِ في المحافظةِ؛ حرصًا منهم للمشاركة في النَّهوضِ بسيناء الحبيبةِ، وتنمية مقدّراتِها، إيمانًا بمكانتها في قلب مصرنا الحبيبةِ، بقيادتها الرّشيدة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهوريَّة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية..

وكل عام ومصرنا العظيمة بكلّ خيرٍ وسلامٍ وأمنٍ وامانٍ واستقرارٍ وتقدُّمٍ وازدهارٍ .وتحيا مصر...