ارتفاع جديد في أسعار الذهب محليا وعالميا 

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بفعل تنامي مشتريات البنوك المركزية، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، بجانب تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3215 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 14 دولارًا، لتسجل 2341 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3674 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2756 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25720 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية، بنسبة 3.6%، وبقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 4.3%، وبقيمة 97 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نمو معدلات التوظيف، لتسجل 303 ألف وظيفة في مارس، فيما تراجع معدل البطالة ليسجل 3.8% هبوط، واستقر معدل الأجور في الساعة عند 0.3%.

وأشار جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في كلمته خلال افتتاحية مؤتمر الأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد، إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، حيث يسهم سوق العمل القوي في إبطاء وتيرة خفض التضخم، فاستمرار تراجع معدلات البطالة يؤدي لاستمرار ارتفاع الطلب، ما يدعم استقرار التضخم وليس خفضه كما يريد الفيدرالي.