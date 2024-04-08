رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بسوهاج لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة تزامنًا مع إحتفالات عيد الفطر المبارك وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

وشدد وكيل وزارة الصحة على تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة ومنع الإجازات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم والتأكد من أرصدة بنوك الدم ومشتقاته لمواجهة أي طوارئ خلال الإحتفالات بعيد الفطر المبارك .





وقال الدكتور أحمد محروس أنه تم التوجيه بزيادة أعداد الأطباء والتمريض بالمستشفيات بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والحضانات لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.





وأشار وكيل الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج لتغطية الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة موجهاً الإدارة العامة للطب العلاجي والإدارة العامة للطب الوقائي بمتابعة الخدمات العلاجية والوقائية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المختلفة وتكثيف مرور فرق التفتيش والمتابعة أثناء فترة أجازة عيد الفطر المبارك .





وقدم الدكتور أحمد محروس التهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي وكذلك مواطني المحافظة متمنياً لهم دوام الصحة والعافية بمناسبة عيد الفطر المبارك .





وفي سياق متصل أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج 7 أطباء وفني أشعة بمستشفى جرجا العام للتحقيق العاجل خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها على المستشفى رافقه خلالها الدكتورة شرين عايد عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة وذلك لمتابعة سير العمل خلال النوبتجية الليلة وتواجد الأطقم الطبية المنوطة بالخدمة المسائية وانضباط الفرق الطبية وتواجدها وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتزامناً مع رفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاع الصحي بالمحافظة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأكد وكيل صحة سوهاج على أن الخدمة الصحية للمواطنين وانتظامها وحصولهم عليها بالمستشفيات والمنشآت التابعة للمديرية هي أولوية بالنسبة له لافتاً إلى انه لن يقبل بالتقصير في حق المرضى وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين في خدمتهم .





وأشار الدكتور أحمد محروس إلي المتابعة المستمرة للخدمات الصحية بجميع المنشآت الصحية بجميع أرجاء المحافظة على مدار 24 ساعة موجها الإدارة العامة للطب العلاجي والوقائي بالمديرية بتكثيف المتابعة للوحدات والمراكز والمستشفيات خلال أجازة عيد الفطر ومنع الأجازات والراحات وزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الإستقبال والطؤاري وبنوك الدم والعنايات المركزة .