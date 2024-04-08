كسوف الشمس.. متى وأين سيكون العرض الكبير لعام 2024 مرئيًا

ستبدأ الظاهرة الفلكية النادرة في المحيط الهادئ عند الساعة 3.42 مساءً بالتوقيت المحلي (5.42 مساءً بالتوقيت الإيطالي)، ثم تنتهي في المحيط الأطلسي عند الساعة 8.52 مساءً بالتوقيت المحلي (10.52 مساءً بتوقيت إيطاليا).

وأوضح العلماء أن يوم الاثنين 8 أبريل ستكون "الشمس السوداء" مرئية لأعين الملايين من الناس في المكسيك والولايات المتحدة وكندا ، وبالنسبة للإيطاليين، وتعد ظاهرة نادرة ورائعة ، ومن الممكن متابعة الحدث عبر مجموعات البث المباشر المختلفة ، وهو الحدث الفلكي الأكثر انتظارًا لهذا العام، وهو الكسوف الكلي للشمس.

وأشار اتحاد علماء الفلك الإيطاليين، بإن المرحلة الإجمالية ستبدأ في المحيط الهادئ ثم تنتهي في المحيط الأطلسي. ومع ذلك، لن تكون "الشمس السوداء" مرئية لعيون الإيطاليين، الذين ستظل لديهم الفرصة لمتابعة المشهد العظيم لعام 2024 بعدة طرق مختلفة ، وفي هذه الأثناء سوف تندلع "حمى الكسوف" الحقيقية في الولايات المتحدة حيث يسافر ملايين الأشخاص، بما في ذلك المتحمسون والعلماء، للإعجاب باللحظة التي طال انتظارها وتخليدها.



الجديد بالذكر أن كسوف الشمس هو ظاهرة فلكية تتميز بحجب القمر - كليًا أو جزئيًا - لقرص الشمس في مرحلة القمر الجديد ، يحدث هذا الحدث عندما تكون الشمس والقمر والأرض في محاذاة تامة بين المستوى الاستوائي السماوي ومستوى مسير الشمس ، و خلال هذه الظاهرة، يأتي القمر بين كوكبنا والشمس، ويلقي ظله على جزء من سطح الأرض، حيث يمكن رؤية الظلام ، وهذا مشهد نادر لأن المدار الذي يتتبعه قمرنا الصناعي، والذي يميل بحوالي 5 درجات مقارنة بمسير الشمس، يجعل المحاذاة المثالية بين الأجرام السماوية الثلاثة أكثر صعوبة ،

مما يجعل هذا الحدث اليوم مميزا ، بالإضافة إلى الظاهرة النادرة نفسها، وأن "الشمس السوداء" ستكون قابلة للرصد في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم حيث يعيش أكثر من 30 مليون شخص.

في الواقع، لا يمكن رؤية كسوف الشمس بشكل عام إلا في المناطق التي يتعذر الوصول إليها، مثل القطبين ، وهذا ليس كل شيء، عرض اليوم سيتم بشكل استثنائي في الوقت الذي يكون فيه نشاط الشمس في ذروته، مما يسمح للعلماء بدراسة الإكليل الشمسي بمزيد من التفصيل.

كيفية مشاهدته مباشرة في إيطاليا

كيف ومتى نرى الكسوف ؟

سيبدأ الكسوف الكلي للشمس في المحيط الهادئ، مرورا بالمكسيك والولايات المتحدة (حيث سيعبر 13 ولاية) وكندا ، وبالتالي فإن الولايات الأمريكية المتضررة ستكون تكساس وأوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين ، وتصل "الشمس السوداء" إلى أقصى حد لها في المكسيك عند الساعة 18.17 بالتوقيت المحلي (أي 20.17 عندنا) وتستمر 4 دقائق و28 ثانية، وستنتهي في المحيط الأطلسي ، وسيكون من الممكن من إيطاليا الاستمتاع بالعرض الرائع بفضل البث المباشر على مواقع NASA وINAF ومشروع التلسكوب الافتراضي الذي سيبث الحدث بدءًا من الساعة 7 مساءً (بالتوقيت الإيطالي).