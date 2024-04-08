وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يشهد الاحتفالية الرمضانية

برعاية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية شهد الدكتور سامي فضل وكيل المديرية الاحتفالية الرمضانية التي نظمتهت الشئون التنفيذية بإشراف الأستاذة ولاء جمعه مدير عام الشئون التنفيذية وبحضور ممثلي الأزهر والأوقاف والكنسية والنواب وقيادات تعليمية ومديري الادارات والمدارس وأولياء الأمور

وشارك طلاب التجريبات في استقبال الضيوف.. وقام بتنفيذ العروض المشاركة توجيهات التربية المسرحية والتربية الموسيقية والصحافة والاقتصاد المنزلي

كما شار كت في العروض مدارس الإعلام الرسمية والقومية العربية والسلام الرسمية الي جانب مدارس التعليم الخاص ومدرسة السادات الثانوية العسكرية بالاستعراصات والغناء والتواشيح

واشاد الجميع بالاحتفالية والعروض التي قدمتها الفرق المشاركة والطلاب المتميزين وان مدارس التربيه والتعليم بالاسماعيليه تتمتع بوجود العديد من الطلبه والطالبات الموهوبين في جميع المجالات الإبداعية و الرياضية