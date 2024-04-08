محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا مؤكدا حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

بدأت الجولة بتابعة الأعمال الجارية في توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مدخل قرية ميت حبيش وذلك عقب إزالة نقطة مرور ميت حبيش البحرية لتوسعة الطريق.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول ٤٠٠ متر وعرض ١٥ مترا موجها المحافظ مديرية الطرق ومركز ومدينة طنطا بتوسعة الطريق وعمل أرصفة موحدة بطول الطريق ونقل أعمدة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات واستغلال المساحات الفارغة لإقامة ساحات انتظار للمستشفى ومركز الشباب.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال بكورنيش محلة منوف والذي يربط الطريق السريع بمجمع كليات طنطا بطول 2 كيلو وعرض 20 مترا.

محافظ الغربية يواصل متابعة استعدادات عروس الدلتا لعيد الفطر المبارك

رحمي يتفقد معارض اهلا العيد في ١٢ مركز ومدينة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام معارض اهلا العيد في ال ١٢ مركز ومدينة، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

وحرص رحمي خلال تفقده المعارض عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، على تهنئة المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، والاستماع إلى آرائهم في المعارض و عن جوده المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار، حيث أعرب المواطنين عن سعادتهم بالمعارض والتي تضم كافة احتياجات عيد الفطر المبارك

من ناحية أخري تفقد الدكتور طارق رحمي اليوم، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام معارض اهلا العيد في ال ١٢ مركز ومدينة، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

وحرص رحمي خلال تفقده المعارض عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، على تهنئة المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، والاستماع إلى آرائهم في المعارض و عن جوده المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار، حيث أعرب المواطنين عن سعادتهم بالمعارض والتي تضم كافة احتياجات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة .

واشار محافظ الغربية ان المعارض تقدم ملابس العيد والأحذية للأطفال ومنتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة وكعك ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور بالاضافة الي الشوكلاتة والحلوى .