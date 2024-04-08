يبكي ويرتجف.. مسن فلسطيني يعيش وحيدًا بعد استشهاد عائلته (فيديو)

انهار مسن فلسطيني من البكاء، يعيش وحيدًا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى، بعدما خسر عائلته بقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

أظهر فيديو نشرته قناة "العربية"، اليوم الإثنين، الرجل وهو يبكي ويرتجف ممسكًا بما تيسر له من أرغفة الخبز، قائلًا: "بتذكر عائلتي اللي استشهدوا".

وأضاف: "17 واحدًا من عائلتي وأخي وأولاده كلهم استشهدوا وعمي وابن عمي".

6 شهور من التدمير في غزة:

يواصل الاحتلال عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، برًا وبحرًا وجوًا، ما أسفر عن استشهاد 33175 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75886 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وردت إسرائيل متعهدة "القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف وهجومًا بريًا واسع النطاق، ما تسبب بمقتل 33175 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وخلّف دمارًا هائلًا وكارثة إنسانية خطيرة في قطاع غزة.

الفلسطينيون يعودون إلى خان يونس:

بدأ الفلسطينيون في العودة إلى خان يونس في جنوب غزة، بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي غالبية قواته من المنطقة.

وشوهد الفلسطينيون يتفقدون الدمار الناجم عن الصراع المستمر منذ ستة شهور، حيث أصبحت العديد من المباني الآن مجرد أكوام من الأنقاض.