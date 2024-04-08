عروض سعودية عائق الزمالك لضم مابولولو

قال الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه الإذاعي “من الآخر”، على شعبي إف إم، إن نادي الزمالك لا يزال مهتمًا بضم مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء.

وأضاف شبانة، أن هناك عروضًا سعودية مغرية جدًا لضم اللاعب، مما يعوق استطاعة الزمالك ضمه وسط الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الأبيض.

كما أكد شبانة على أن سيراميكا كليوباترا مهتم أيضًا بضم مهاب ياسر بعد اقتراب عودة قندوسي للقلعة الحمراء.

واختتم شبانة حديثه بنصيحة للزمالك بفتح الباب لأي لاعب لم يستطع إثبات نفسه في الفترة المقبلة.

في سياق متصل استطاع فريق الزمالك حسم التأهل لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بينما جاء الفريق الثاني هو دريمز الغاني، واتحاد العاصمة الجزائري، ونهضة بركان المغربي.

مواجهات نصف نهائي كأس الكونفيدرالية:

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لهذا الموسم، بينما سيضرب نهضة بركان موعدًا كبيرًا مع اتحاد العاصمة الجزائري.