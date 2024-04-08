المشاط تشهد تخريج 20 شركة ناشئة من الدفعة السادسة لبرنامج «أورنج كورنرز»

في إطار استمرار الجهود المُشتركة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار، والعلاقات المصرية الهولندية المشتركة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 20 شركة ناشئة ضمن الدفعة السادسة من برنامج «أورنج كورنرز» لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في صعيد مصر، لتصل إجمالي الشركات في الدورات الستة للبرنامج إلى 116 شركة.

ويعد برنامج «أورنج كورنرز»، مبادرة من الحكومة الهولندية في إطار الشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والقطاع الخاص متمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، من أجل تعزيز جهود ريادة الأعمال والابتكار في صعيد مصر، وتوفير الدعم الفني والتدريب للشركات الناشئة لاسيما تلك التي تديرها رائدات الأعمال، من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتمكين تلك الشركات من تحقيق النمو وتعزيز أعمالها في الأسواق.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة السادسة تشكل محطة مهمة في الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم رائدات الأعمال، لاسيما وأن ٥٩% من الشركات التي تخرجت من البرنامج تديرها رائدات أعمال، مما يبرز الدور المتزايد للمرأة في المشهد الريادي في مصر خصوصًا في الصعيد، وفي هذا الصدد هنأت وزيرة التعاون الدولي، رائدات ورواد الأعمال، على إنجازهم في هذا البرنامج التدريبي، مشيرة إلى أن تخرجهم يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتهم المهنية.

وأوضحت أن الشركات الناشئة لها دور حيوي في خلق فرص عمل لائقة وخاصة لمجتمع الشباب، وقد ساهم برنامج أورانج كورنرز خلال الأعوام الثلاث الماضية في خلق الكثير من فرص العمل. وعلاوة على ذلك، حققت الشركات الناشئة نمواً بنسبة ٤٤% في حجم الأعمال، مع زيادة تتجاوز ٨٠% في الإيرادات، وهو ما يؤكد النجاح والنمو الملموس الذي يحققه البرنامج.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمملكة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وكذلك شركة مدينة مصر، على الدعم المتاح وتوفير الدورات التدريبية المتنوعة والاستشارات لرواد الأعمال، مضيفة أن برنامج "أورانج كورنرز" بمثابة نموذجا فريدًا للتعاون الفعّال بين مصر وشركائها الدوليين والقطاع الخاص، وذلك لبناء بيئة مثالية لريادة الأعمال في مصر.

من جانبه صرح معالي السفير بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية في مصر: «أورنج كورنرز هي مبادرة من الحكومة الهولندية تهدف إلى دعم شباب رواد الأعمال وتمكينهم من خلق فرص العمل الخاصة بهم، حتى في ظل محدودية الموارد في بعض الأحيان. ويساهم البرنامج في إيجاد فرص عمل للشباب وتحسين مهاراتهم الشخصية في مختلف المجالات، وتحرص هولندا على دعم هذه المبادرة إيمانًا منها بدور الشباب في دفع الاقتصاد ومنح الفتيات والسيدات فرص متساوية. ويعد برنامج أورنج كورنرز مثالًا للشراكة بين القطاع الخاص المتمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، والحكومتين الهولندية والمصرية تحت رعاية وزارة التعاون الدولي في مصر».

وتعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية، لدعم دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، وفي هذا الإطار فقد أطلقت منصة "حافز" التي تتيح الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة تقدم كافة الخدمات التي تجمع بين فرص التمويل المتعددة والدعم الفني المتخصص والبرامج التدريبية المختلفة، بمجموع خدمات يصل إلى ٧٥ خدمة، لتغطي بذلك كافة جوانب دعم رواد الأعمال وتعزيز فرص نجاحهم.

إلى جانب ذلك فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث تشمل ٣٦ مشروعاً في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال وتمثل حوالي ٤٪ من محفظة التمويل الإنمائي.

في ذات السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الأهمية الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز رأس المال البشري، وريادة السوق المصرية في هذا المجل، حيث تصدر منطقة شمال إفريقيا في الاستحواذ على صفقات الشركات الناشئة، لتحصل ١٢٩ شركة ناشئة على تمويل يزيد عن مليون دولار وبقيمة إجمالية تزيد عن 2.1 مليار دولار منذ ٢٠١٩ حتى أكتوبر ٢٠٢٣.

ويعد برنامج "أورنج كورنرز مصر" مُبادرة لتوفير التدريب وشبكات الأعمال والدعم لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها. وتضم المبادرة برنامجين حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة. ويهتم التدريب بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الإبداعية ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%. يتم تنفيذ برنامج أورنج كورنرز من قبل الشركاء المنفذين المحليين كلتيف (القاهرة) وأوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية (صعيد مصر).

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسفير المملكة الهولندية بمصر، قاما خلال مارس 2022، بزيارة محافظة أسيوط حيث شهدت تخرج دفعة من الشركات الناشئة المستفيدة من البرنامج، كما تفقدت العديد من المشروعات التنموية المنفذة في إطار الشراكات الدولية.