سلسلة اعتقالات تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي جرائمها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل، 23 مواطنا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة تركزت في بلدات دورا وبني نعيم والسموع وبيت أمر ومخيم العروب بمحافظة الخليل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل، بعدما داهمتها من العديد من المحاور ونفذت عمليات اقتحام وتفتيش واسعة طالت عددا غير محدود من المنازل وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها والتنكيل بهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا على الأقل في بلدة بني نعيم شرق الخليل، واستولت على عدد من المركبات، وداهمت وفتشت عدة منازل.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل داهمت قوات الاحتلال واقتحمت عددا من المنازل واعتدت على سكانها وذلك في منطقة واد العماير، كما اعتقلت عدد من المواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش مماثلة نفذتها في مخيم العروب شمال الخليل.

يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي قامت فجر اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك بعدة غارات واعتقالات وقصف مدفعي إسرائيلي وحشي، استهدفت مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر صحية بالقطاع، استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية، ونقل مراسلوا الوكالة، أن طيران الاحتلال الحربي استهدف مدينة رفح ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة، طالت منازل ومنشآت وأراضي زراعية.

كما استهدفت غارة جوية منطقة البراهمة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما استهدفت غارات مماثلة محيط مستشفى "الكويتي" ومناطق شمال شرقي المدينة، وشن طيران الاحتلال غارتين استهدفتا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

حصيلة الشهداء في قطاع غزة

يذكر أن المصادر الطبية أعلنت مؤخرًا ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 33.175، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى نحو 75.886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.