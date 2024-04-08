تعرف على وجهة بيريرا نجم أتليتكو مدريد القادمة

أكدت التقارير الصحفية بان هناك صراعاً بين نادي اتلتيكو مدريد الإسباني وأندية إيطالية على ضم أندرياس بيريرا لاعب وسط فولهام في الفترة المقبلة.

وتألق بيريرا رفقة فولهام بصورة ملفتة للنظر حيث شارك في ٣٨ مباراة بكافة المسابقات سجل خلالها هدف وحيد وصنع ٨.

وتشير التقارير بأن أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني يرغب في ضم اللاعب ولكن هناك منافسة مع أندية إيطالية عديدة على ضمه.

ويملك نادي مانشستر يونايتد فريق اللاعب البرازيلي السابق نسبة ٢٠% من بيع فولهام للاعب لأي فريق.

وتعادل فريق أتليتكو مدريد أمام ألميريا بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

خاض نادي أتلتيكو مدريد (٢٦) مباراة حتى الآن، فاز في (16) مباراة، وتعادل في ٤ مباريات، وخسر في (6) مباريات، ليحقق (٥٢) نقطة، من أصل (75) نقطة ليحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني.