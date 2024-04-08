قضايا يناقشها لافروف في زيارته إلى الصين.. التفاصيل

لافروف.. وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين في زيارة رسمية، وهبطت طائرته في مطار العاصمة في بكين، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وكما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، فإن لافروف سيجري محادثات في بكين مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. وقالت زاخاروفا إن الوزيرين سيناقشون على وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وقضايا التعاون الثنائي وما يحدث على الساحة الدولية، وفق لوكالة “تاس”.

فيما ستستمر زيارة لافروف يوم بدأ اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل.

يشار إلى أن آخر مرة زار فيها وزير الخارجية الروسي بكين كانت في أكتوبر 2023، عندما استضافت المدينة منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قالت في وقت سابق، إن لافروف سيقوم بزيارة رسمية إلى للصين، بناء على دعوة من وانغ يي.

يذكر أنه منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، تعززت العلاقات بين موسكو وبكين بشكل كبير، وتندرج زيارة لافروف ضمن هذا التقارب.

وفي مارس 2023، زار الرئيس الصيني "شي جينبينغ" موسكو، حيث أعاد التأكيد مع نظيره فلاديمير بوتين على الصداقة التي لا حدود لها بين بلديهما اللذين يدينان الهيمنة الغربية على الساحة الدولية.

كما اجتمع الرئيس الروسي مع نظيره الصيني بعد أشهر قليلة من زيارة الأخير لموسكو، على هامش منتدى طرق الحرير الجديدة ببكين، في أكتوبر من نفس العام، وتحدث جينبينغ في هذه المناسبة، عن ثقة سياسية متبادلة متنامية بين الصين وروسيا.

وبعد إعادة انتخابه في مارس 2024، وصف بوتين العلاقة بين موسكو وبكين بأنها مستقرة، موضحًا علاقته الشخصية الجيدة جيداً مع الرئيس الصيني.

فيما تدعو الصين التي تقدم نفسها طرفاً محايداً في الصراع بأوكرانيا، لكنها أصبحت الشريك الاقتصادي الرئيسي لروسيا منذ عامين، إلى التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب بين الجانبين، في حين يطلب منها عدد من الدول بانتظام على تأدية دور أكبر في تسوية الأعمال العدائية عبر استخدام نفوذها على موسكو.