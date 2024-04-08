الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة إذ سنكون على موعد مع العديد من ، المباريات هامة علي رأسها مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز ومباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بالإمارات وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
 

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة 

 

الدوري المصري الممتاز 
الأهلي ضد إنبي  10:00 مساءً.. OnTime Sports
 

كأس السوبر السعودي 2024 
اتحاد جدة ضد الوحدة    7:00 مساءً.. SSC SPORT 1 HD,AD Sports HD 1

الهلال ضد النصر        9:30 مساءً..  SSC SPORT 1 HD,AD Sports HD 1
 

الدوري الإيطالي 
أودينيزي ضد إنتر ميلان     8:45 مساءً.. AD SPORTS Premium 1
 

الدوري البرتغالي 
كازا بيا ضد إستوريل    9:15 مساءً


الدوري الإماراتي 
الشارقة ضد نادي الإمارات  8:00 مساءً..  AD Sports

عجمان ضد الوصل      8:00 مساءً..  AD Sports

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