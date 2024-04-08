بوتشيتينو: محبط بعد التعادل مع شيفيلد في الدوري الإنجليزي

صرح ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي انه محبطا بعدما فرط فريقه في التقدم مرتين، ليتعادل 2/2 مع شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال بوتشيتينو عقب المباراة "استقبال هدف في مرمى فريقك بالدقائق الأخيرة أمر محبط ومخيب للآمال، لأنه كان علينا الفوز بالمباراة".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد استحوذنا على الكرة ولكن لم نصنع القدر الكافي من الفرص، أعتقد أننا كنا أكثر قوة وتماسكا في النصف الأول من الموسم، كنا نخلق الفرص ولكن لا نستغلها، والآن نسجل الكثير من الأهداف ولكن نستقبل أيضا المزيد".

وتابع "إيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم أمر صعب، فالفريق لم يثبت في الأشهر الأخيرة القدرة على أن يكون قويا".

وأوضح مدرب تشيلسي "نسجل الأهداف ولكن نستقبل أيضا، يجب أن نكون إيجابيين، ونسعى لإيجاد حلول تجعلنا أكثر صلابة ونتفادى بها استقبال الكثير من الأهداف".

وشدد بوتشيتينو "عملية بناء فريق جديد تستغرق وقتا، إنها ليست عملا سحريا، ومن الطبيعي أن يحدث ما نمر به، ويجب أن نعمل لحل مثل هذا النوع من المشاكل".

واختتم تصريحاته "سنكون بحاجة لتقييم وتحليل الفريق في نهاية الموسم، لمعرفة ما ينقصنا ومحاولة إضافة عناصر جديدة لديهم الاستعداد للتحسن في الموسم المقبل".