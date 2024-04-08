مدرب لوتون تاون يوضح ما يحتاجه الفريق للبقاء في الدوري الإنجليزي

يرى روب إدواردز المدير الفني لنادي لوتون تاون، أن فريقه يحتاج إلى أربعة انتصارات من أخر ست جولات للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتغلب لوتون تاون على ضيفه بورنموث بنتيجة 2 /1 أمس السبت ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق الاهداف عن نوتينجهام فورست صاحب المركز السابع عشر، والذي ينتظر نتيجة استئنافه ضد عقوبة خصم أربع نقاط من رصيده لانتهاك لوائح الربحية والاستدامة.

وفي اخر ست جولات من الموسم يلعب لوتون على أرضه مع بينتفورد وإيفرتون وفولهام، وخارج أرضه مع مانشستر سيتي وولفرهامبتون وويستهام يونايتد.

وأكد إدواردز أن فوز لوتون في المباريات الثلاث على ملعبه ربما لا تكون كافية لبقاءه في دوري الأضواء.

وأوضح "لا أعرف عدد النقاط التي نحتاج لحصدها، لا اعرف ما سيحدث في المباريات الأخرى، بالطبع مباراة الأسبوع المقبل على ملعب سيتي ستكون غاية في الصعوبة".

وأشار "سنذهب إلى هناك بخطة ونحاول المنافسة مثلما نفعل في كل المباريات، ندرك مدى صعوبة الأمر، وأنها ستكون معركة".

وأكد "بعد ذلك سيكون لدينا خمس مباريات أمام فرق يمكننا أن نحصد من خلالها نقاط، سيكون أمر غاية في الأهمية، علينا أن نفرض الضغوط".

وختم بالقول "هل ثلاثة انتصارات ستمنحنا الفرصة؟ لا أعرف، ربما نحتاج إلى أربعة، نحتاج ربما إلى 12 نقطة من المباريات المتبقية".