بالدموع والدعاء يودع المصلين رمضان بمساجد الإسماعيلية

في اخر ليلة وترية برمضان

سلاما سلاما يا رمضان ...وداعا وداعا يا شهر الصيام ...بالدموع والتضرع إلى الله جاءت دعوات ائمة المساجد في صلاة التهجد بآخر ليلة وترية بشهر رمضان المبارك بمساجد الإسماعيلية التي شهدت الليلة إقبالا كبيرا وزحاما شديدا بمساجد الإسماعيلية.

وحرص المصلون على أداء صلاة التهجد وحضور ختمة تلاوة القرآن الكريم ودعاء القنوت الذي تضرع فيه الائمة إلى الله بطلب المغفرة والرحمة والعفو والعتق من النار .والفوز بالجنة .وصلاح الدنيا والآخرة.كما كان لاهل فلسطين حظا من الدعاء بالنصر والتمكين وتحرير المسجد الأقصى المبارك من دنس الصهاينة .

ورصدت بوابة الوفد الالكترونية تجهيزات واسعة بعدد من المساجد الكبيرة حيث تم فتح مساحات واسعة في محيط المساجد الكبرى وفرشها بالمصليات لاستقبال الأعداد المتزايدة في ليلة 29 من رمضان .وتم الدفع بأعداد من المقاعد والسجاجيد لتهيئة الاماكن للمصلين في صلاة التراويح والتهجد .كما تم اقامة سرادقات إضافية واماكن للسيدات لاستيعاب أعداد المصليات خلال ساعات الليل.

فيما أعلنت مساجد فتح أبوابها للاعتكاف في الليلة الأخيرة لجميع المواطنين لتناول طعام الإفطار والسحور على مدار اليوم داخل المسجد .



وبدا الزحام واضحا في مساجد الرحمن الرحيم بحي جاردن سيتي وبدر بالشارع التجاري بحي الشيخ زايد ومسجد ابو بكر الصديق بحي الافرنج ومسجد المطافي بحي عرايشية مصر .



وقال الدكتور محمد سليمان امام وخطيب مسجد بدر أن المسجد مكتظ بالمصلين والمتعكفين في اخر ليلة وترية من رمضان وان المسجد يستقبل الالف المصلين منذ اذان المغرب وحتى الفجر دون اغلاق .

واكد الشيخ مصطفى درويش امام وخطيب مسجد الرحمن الرحيم أن أبواب المسجد مفتوحة على مدار العشر الأواخر وان المسجد ممتليء بالمصلين مؤكدا أن على المسلمين الاجتهاد في العشر الأواخر دون تخصيص ليلة عن غيرها في التعبد .



وتشهد صلاة التهجد إقبالا من المصلين على ادائها في المساجد خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.وكانت مساجد بمدينة الإسماعيلية بدأت إقامة التهجد مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وتعد اشهر مساجد مدينة الاسماعيليه في إقامة صلاة التهجد مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والرحمن الرحيم وزمزم وبدر والزهراء والرحمن وهالة ابوزيد والسلام وأبو المجد وابوجاد والخباز والمسجد العباسي ومسجد فراج.والصحابة والصالحين.



