كبار رجال القانون.. أشرف نبيل وبهاء أبو شقة ورئيس البرلمان في عزاء الراحل فتحي سرور

حضر المستشار أشرف نبيل، عزاء رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور، ضمن كبار الزوار في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي.

واستقبلت أسرة الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي، الحضور في القاعة الرئيسية، ووصل كبار من الزوار ضمنهم المستشار أشرف نبيل، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

وتوفى الدكتور أحمد فتحى سرور، عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عامٱ

