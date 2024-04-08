فوز فريق العاملين بجامعة الفيوم بكأس دوري المصالح الحكومية

فاز فريق العاملين بجامعة الفيوم بكأس دورى المصالح الحكومية للدورة الرمضانيه ٢٠٢٤ بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق الأزهر بنتيجة ٠/٦ وذلك اليوم الأحد على ملعب الصالة المغطاة بنادى قارون الرياضى.

شهد المباراة أحمد رشاد عبد العال القائم بأعمال أمين عام جامعة الفيوم وعمرو ماضى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية و أعضاء اللجنة الرياضية.

يذكر أن فريق العاملين بجامعة الفيوم قد فاز على فريق النيابات والمحكمة بنتيجة ٠/٦ وصعد للدور قبل النهائي بفوزه على فريق شركة المياة بنتيجة ٠/٢ وفاز على فريق المطاحن فى الدور قبل النهائى بنتيجة ٢/٤.

والجدير بالذكر أن فريق الجامعة بقيادة الدكتور احمد عبد الباقى المدير الفنى يضم كل من اللاعبين رجب خليفة "حارس المرمى" وطارق على واسلام حسن واحمد الجديد وأحمد ملكانة واسامة فتحى وعلى أوسة ويوسف شعبان.

ندوة فى كلية الخدمة الاجتماعية

ومن جهة أخرى شهد الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم لشئون التعليم والطلاب، ندوة "ليلة القدر وفضلها على المسلمين" والتي حاضر خلالها الدكتور وجيه الشيمي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم.



وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية،

حضر الندوة الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد

أشار الدكتور يوسف عبد الحميد أن الندوة تهدف إلى الاحتفال بليلة القدر المباركة، تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر، ومراجعة الدروس المستفادة منها، وتوجيه الطلاب نحو التمسك بتعاليم الدين السمحة والتحلي بالأخلاق الكريمة.

وخلال الندوة أكد الدكتور وجيه الشيمي أن جميع الكتب السماوية أُنزلت في شهر رمضان، وهذا ما يؤكد فضل هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك هناك ارتباط قوي بين القرآن والصيام، كما أن الصيام يسمو بالأخلاق والروح ويهذب النفس، موجهًا الطلاب بكيفية رد الإساءة بالإحسان، وموضحًا دور العبادات في الوصول إلى مكارم الأخلاق واتخاذ الرسول أسوة لنا في جميع سلوكياتنا وتعاملاتنا.

وتناول فضل ليلة القدر والتي نزل فيها القرآن، وتتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركة وتقدر فيها المقادير، وكيفة إدراك المسلم لثواب هذه الليلة من خلال الاجتهاد والقيام والذكر والتلاوة، وحكمة الله في إخفائها لكي يلتمسها المسلم في جميع أيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضح الأثر العملي لليلة القدر والفرق بين العفو الغفران، وأهمية إصلاح ذات البين، وأهمية أن نستشعر المعاني والدروس من ليلة القدر، وأن نستمر على الطاعة والخير والتقرب من الله.





























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