الشوفان.. مفيد للدايت ويعالج مشاكل الجلد| تعرف على فوائده المذهلة لجسمك

يعد الشوفان منذ عدة سنوات نجماً غذائياً، وخصوصاً مع إمكانية إدخاله إلى العديد من وصفات الطعام، ولكن أيضاً مع فوائده المثبتة على مستويات الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، ليس وحده إنما مع الحبوب الأخرى، التي أصبح يُنصح بها كثيرا لصحة جيدة، وخلال السطور التاليه نقدم لك فوائده المذهله.

فوائد تناول الشوفان

مفيد للأمعاء وسهل الهضم

يجعل محتوى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الشوفان غذاءً قيماً للغاية للجهاز الهضمي والعبور المعوي. في المعدة أولاً، ثم في الجهاز الهضمي، تمتلئ ألياف الشوفان بالماء، وتعزز الشعور بالشبع وتحفز الهضم.



على الرغم من كونه مصدراً للجلوتين، إلا أن الشوفان هو أيضاً من الحبوب سهلة الهضم ويمكن تحمله جيداً إلى حد ما من قبل الأمعاء الحساسة، لأنه على عكس جلوتين القمح، يحتوي الشوفان على نوعين يتم تحملهما بشكل أفضل بشكل عام.

وهذا يفسر سبب قدرة بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين على تحمل تناول الشوفان جيداً، على الرغم من أنه ليس منهجياً.



أخيراً، أثبت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.





خسارة الوزن

غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تشكل شبكة حول وعاء الطعام وتحدُّ من امتصاص السكريات والدهون، وتؤمن الشبع، وتمتاز بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، فضلاً على غناها بالبروتين: ينصح بالشوفان كجزء من النظام الغذائي الصحي، وللتخسيس أيضاً. قد تودين الإطلاع على فوائد الهريس لخسارة الوزن.





التخفيف من أعراض الداء الزلاقي

يعد الداء الزلاقي من الأمراض المناعية التي تحدث بنسة أعلى عند النساء، إذ قد تصل نسبة الإصابة به عند النساء إلى ثلاثة أضعاف ذلك عند الرجال.

يحتاج الأشخاص المصابون بالداء الزلاقي إلى اتباع نظام غذائي خاص خالي من الغلوتين، لذا يعد الشوفان أحد البدائل الممتازة لخلوه من الغلوتين، كما يمكن استخدامه على شكل طحين لإعداد الخبز أو الكعك أو المعجنات بأنواعها.





التقليل من التهاب الجلد

تشير بعض الدراسات لدور الشوفان ومستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه في التقليل من أعراض التهاب الجلد، مثل: الإحمرار، والحكة المصاحبة لعدد من الأمراض الجلدية، مثل: الإكزيما، والجفاف، وتهيج الجلد.